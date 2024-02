Prasówka tygodniowa z 4.02.2024 w Sieradzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Narastało podniecenie w polskim sierocińcu w Isfahanie. To właśnie w tym irańskim mieście, w latach 1942-1944, schronienie znalazło ponad dwa tysiące polskich dzieci, które trafiły tu z armią gen. Władysława Andersa. Większość miała za sobą koszmar katorgi na "nieludzkiej ziemi". Podniecenie narastało nie bez powodu. Ksiądz Franciszek Tomasik, wespół z siostrami urszulankami Marią Aleksandrowicz i Anną Tobolską, szykował dzieci do pierwszej komunii świętej.

Około godziny 17 w miejscowości Brzozowiec koło Błaszek doszło do zderzenia czterech aut osobowych. Droga Krakowa 12 Sieradz - Kalisz jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze ponad dwie godziny.

Niesamowite losy rodziny Iwaszkiewiczów z Sieradza. Franciszek Iwaszkiewicz spędził dzieciństwo na zsyłce w Iwanopawłowce chodził do szkoły i pasł owce. Z Trzcianki przyjechał do Sieradza. I tu został na wieki.

W Teatrze Miejskim w Sieradzu można obejrzeć 35 pająków, w tym ptasznika goliata i czarną wdowę. Wystawa czynna jest do niedzieli włącznie.

Policjantem jest się także po służbie. Pokazał to aspirant Marcin Kamiński wykładowca Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu, który w czasie wolnym zatrzymał 35-latka, kierującego dostawczym renault mając ponad 1,9 promila alkoholu w organizmie.

23-letni kierowca volkswagena w miejscu, gdzie powinien jechać 40 km/h, pędził z prędkością 136 km/h. Został jednak zatrzymany przez policjantów z Sieradza, którzy ukarali go mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. Na jego koncie pojawiło się 15 punktów karnych.

Franciszek Szczepaniak z ulicy Wierzbowej w Sieradzu konie miewał jak malowanie, a to kare, kasztany, siwki, albo gniade. Jeden w jeden. Na całych Olendrach Dużych nikt ładniejszych nie miał. A na dodatek Frankowe konie mądre, nad podziw, bo to konie strażackie.

