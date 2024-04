Przegląd prasy z tygodnia 21.04.2024. Co działo się w Sieradzu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Ponad 40 osób pielgrzymuje do Fatimy oraz Santiago de Compostela. To pielgrzymka organizowana przez parafię pod wezwaniem św. Urszuli w Kowalu. W składzie grupy są też parafianie Włocławka oraz Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej.

Jak prezentował się Złoczew i okolice prawie ćwierć wieku temu? Jest kolejna porcja archiwalnych zdjęć udostępnionych przez miasto. Rozpoznajesz ludzi, miejsca, wydarzenia?

W hali sportowej w Warcie (powiat sieradzki) rozegrano 39. Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Piłce Siatkowej. Do rywalizacji stanęło siedem reprezentacji wojewódzkich oraz Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.

W dzisiejszy sobotni wieczór będzie okazja, by dopingować kolejnego młodego i utalentowanego wokalistę z naszego regionu, który podbija telewizyjny show The Voice Kids. Natan Gryga, który zadebiutował z sukcesem w programie trafiając do drużyny Nataszy Urbańskiej, dzisiaj zmierzy się w muzycznej bitwie. 11-latek zachęca fanów do kibicowania.