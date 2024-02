Pilne! Zatrucie gazem w Mnichowie. Dwóch mężczyzn i chłopiec w szpitalu!

Do zatrucia tlenkiem węgla doszło dziś po godzinie 18 we wsi Mnichów w powiecie sieradzkim. Dwóch mężczyzn i chłopiec trafiło do sieradzkiego szpitala.