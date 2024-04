Zdjęcie Rynku w Sieradzu sprzed ponad 120 lat robi furorę w sieci. Jak powstało? Są inne ujęcia miasta, którego od dawna już nie ma FOTO

- Przypomnijmy, że w roku 1902 oddano do użytkowania most kolejowy na rzece Warcie w Sieradzu, co pozwoliło na komunikację kolejową na trasie Warszawa-Kalisz. Była to jedna z najważniejszych magistrali kolejowych w kraju, nic więc dziwnego, że zaciekawiła wielu, a wśród nich również Stanisława Szalaya. Poza rokiem, nie znamy niestety dokładnej daty wykonania tych zdjęć. Również identyfikacja niektórych miejsc jest trudna do zlokalizowania, choć część z nich dla sieradzan będzie oczywista - istnieją do dziś lub zostały jasno opisane w przekazach jak choćby lokalizacja gospody "Pod Gęsią" – przypomina Paweł Kurzawski.