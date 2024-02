Pogrzeb zmarłego w Rosji sieradzkiego misjonarza Jerzego Jagodzinskiego w piątek

Msza święta żałobna rozpocznie się o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Znamieńsku w rosyjskim obwodzie królewieckim, gdzie ojciec Jerzy ostatnio posługiwał. Mszę święta odprawi arcybiskup Paolo Pezzi, rzymskokatolicki metropolita diecezji włocławskiej.

Ojciec Jerzy przez blisko 30 lat posługiwał w Rosji. Był proboszczem parafii w Tambowie, Wołogdzie, Moskwie (parafia św. Olgi), a w ostatnich latach w Gwardiejsku, Znamieńsku i Polesku w obwodzie królewieckim. W Znamieńsku podniósł z ruin kościół i reaktywował wspólnotę parafialną. Posługę misyjną zaczynał jednak na Filipinach. Często przyjeżdżał do rodzinnego Sieradza, bez cienia przesady kochał to miasto. Opowiadał o swojej pracy misyjnej, której oddany był bezgranicznie. Po prostu kochał to robił.

Miał charakterystyczny sposób wypowiadania się z lekkim rosyjskim akcentem. Będąc w Sieradzu najczęściej odwiedzał klasztor sióstr urszulanek. Raz nawet przywiózł tu swoich parafian, w drodze na Jasną Górę i do Krakowa. Odprawił mszę świętą w prastarej podominikańskiej świątyni. Odwiedzał również Bazylikę Mniejszą, ale nie stronił od spotkań z mieszkańcami regionu, jak choćby w Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Ojciec Jerzy był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Przyjaźnił się między innymi ze zmarłym kilka miesięcy temu dziennikarzem Krzysztofem Lisieckim, który spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Brzeźniu.

Bywał często w sieradzkiej redakcji "Dziennika Łódzkiego" i tygodnika "Nad Wartą"... , Bywał ... .

Spocznie w ziemi należącej dziś do Rosji, kraju który na swój sposób pokochał... .

“Sit tibi terra levis”