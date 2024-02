Policjantem jest się także po służbie! Pokazał to Marcin Kamiński z Sieradza

- 30 stycznia w godzinach popołudniowych wykładowca Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu aspirant Marcin Kamiński z parkingów w centrum miasta zauważył mężczyznę idącego chwiejnym krokiem, który wsiadł do zaparkowanego busa i odjechał, łamiąc zakaz wjazdu - mówi asp. sztab. Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. p Funkcjonariusz podejrzewając, że kierujący może być pod działaniem alkoholu pojechał za nim, powiadamiając o zdarzeniu dyżurnego policji. Jechał za nim ulicami Sieradza, a następnie kierowca renault zatrzymał się na parkingu przy skansenie. Aspirant Kamiński zaparkował za nim, aby uniemożliwić mu wycofanie. Po chwili kierujący gwałtownie ruszył, następnie zawrócił i zatrzymał pojazd. Policjant podszedł do busa i próbował otworzyć drzwi. Przez otwartą szybę rozmawiał z kierowcą, którego wygląd i bełkotliwa mowa świadczyły o tym, że był pijany. W pewnym momencie kierowca busa z impetem odjechał. Policjant pojechał za nim. Na jednej z uliczek w okolicy Wzgórza Zamkowego sprawca porzucił pojazd i uciekł. Po pewnym czasie policjant ujął kierowcę renault i oczekiwał na przyjazd patrolu ruchu drogowego. Funkcjonariusze ustalili, że busem kierował 35-letni mieszkaniec powiatu zduńskowolskiego. Badanie stanu trzeźwości wskazało, że miał w organizmie 1,9 promila alkoholu. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Dodam, że funkcjonariusz przebywał na urlopie.