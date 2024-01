Wojewoda łódzki z Sieradza spotkał się w Starostwie Powiatowym z samorządowcami ZDJĘCIA

- Motywem przewodnim dzisiejszego spotkania jest chęć nawiązania współpracy z samorządowcami z powiatu sieradzkiego - mówi wojewoda łódzki Dorota Ryl. - Wojewoda to, co często powtarzam, łączność rządu z samorządem. Ja, która z samorządu wyrosłam, znając jego problemy, wiem jakie to jest istotne. Dlatego postanowiłam zrobić cykl spotkań z samorządowcami, a zainaugurowałam go w Piotrkowie Trybunalskim. Dziś jest Sieradz, następnie planuje powiaty poddębicki, zgierski i po kolei następne. Najpilniejszym problemem jest otwarcie urzędu dla wszystkich, bo do tej pory, urząd był uchylony. Teraz chcę, żeby wszyscy mogli dojechać, skontaktować się, sprawę swobodnie załatwić, nawet i telefonicznie. Jeśli chodzi o Sieradz, to sprawę mam ułatwioną, mieszkam w tym mieście, znam prawie wszystkich wójtów, burmistrzów. Przypomnę, że byłam radną od 2010 roku, potem wicemarszałkiem województwa łódzkiego. Niektórzy wójtowie też są z tego okresu. Z wieloma jestem na ty. Znają mój numer telefonu, bo nie jest zmieniony. Jestem zdecydowanie u siebie. Wrócę do spotkania w Piotrkowie, które pokazało, że samorządowcy potrzebują bezpośredniego kontaktu, którego zdecydowanie im brakowało. Wcześniej były gminy faworyzowane, różniły się dofinansowania, jedni mieli mieli 50 procent na drogę, a inni 80. Widzę to w dokumentach. Wojewoda nie pokazywał się w terenie. Starosta sieradzki też mi mówi, że wojewoda łódzki jest w urzędzie po raz pierwszy. To jest po prostu nowe otwarcie.