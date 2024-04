Zakończenie roku szkolnego maturzystów II LO w Sieradzu. Było rozdanie świadectw i nagród oraz występy artystyczne ZDJĘCIA

Piątkowa uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów ostatnich klas II LO w Sieradzu odbyła się na hali sportowej. - Ten dzień jest wyjątkowy w Waszej edukacyjnej podróży, ale jest to również początek dalszych wyzwań i osiągnięć – mówiła pod adresem 141 maturzystów dyrektor II LO Urszula Świniarska. - Przez ostatnie lata pracowaliście niezwykle ciężko, aby dotrzeć do tego momentu. A my mieliśmy okazję obserwować wasz rozwój, sukcesy i porażki, starania, determinację. Widzieliśmy jak z młodych ludzi staliście się dojrzałymi osobami, gotowymi podjąć wyzwania, które niesie dorosłość. Jesteście dla nas powodem do dumy i mamy nadzieję, że zawsze będziecie pamiętać o Żeromskim niezależnie od tego, dokąd zaprowadzą Was wybrane ścieżki.