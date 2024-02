Rody Nadawarciańskie: Sieradzka rodzina Szczepaniaków z ulicy Wierzbowej ZDJĘCIA

Być w Sieradzu strażakiem, znaczy trzymać, tuż przed i w Wielkanoc, wartę przy grobie Pańskim w kolegiacie. -

Był czas, że straż nie pełniła warty - wspomina pan Franciszek. - To było za czasów mocnej komuny. Ale jak zostałem prezesem OSP to wtedy zaczęliśmy znowu chodzić Początkowo opornie to szło. Jeden drugiego bał się. Zdarzały się donosy. A teraz, chętnych co niemiara. Wartę pełnimy po dwie godziny. Mamy też stare, spokojnie po sto lat mające hełmy. Zakładamy je, żeby był fason. Jak już zbliża się Wielkanoc, to tak mnie w środku wierci, że nie mogę nie pójść. Choć zdrowie nie to i lata mam, ale idę. W tym roku też pójdę,choć na trochę, ale pójdę, a kiedyś rozprowadzałem wartę. Najbardziej, to lubię stać przy grobie z naczelnikiem OSP z Mnichowa. Straż to w Sieradzu to nie tylko Wielkanoc. Widać nas podczas Bożego Ciała, kiedy to prowadzimy pod rękę księdza.