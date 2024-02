Rody nadwarciańskie. Iwaszkiewiczowie - z Kresów II Rzeczypospolitej do Sieradza ZDJĘCIA

- Pamiętam Żenię - ożywił się pan Franciszek. - On był mojej rodzinie, co zresztą dopowiem potem, niezwykle oddany, ale na razie jesteśmy w II Rzeczypospolitej. Żenię zapamiętałem z tego, że nade wszystko kochał konie. Jak powoził bryczką, taką na wielkich kołach, siadał na koźle, to ja siadałem obok niego, bo z kozła lepiej widać. Miał piękny bat, ale nigdy konia nim nie uderzył. Powtarzał, że bat dla fasonu. Koniom to nawet wędzidła z niechęcią zakładał. Bryczką jeździliśmy do Nieświeżą, pamiętam wyjazdy do kościoła. Szkoła? Tak, zacząłem tam chodzić do takiej czteroklasowej, mieściła się w strażnicy wojskowej Żurawo. Z okien Rosję było widać. A żołnierze czasem przychodzili do naszego gospodarstwa ogrzać się, coś zjeść. Bardzo lubiłem jak przychodzili, bo mieli takie wielkie piękne czarne psy. Te psy mnie fascynowały. Kontakty z Białorusinami. Nie pamiętam, żeby rodzice coś złego z nimi mieli. Mało tego, oni od nas pożyczali sprzęt rolniczy. Wojna? Niemcy do nas nie doszli. Kilka dni przed 17 września ojciec wychodził na drogę, przykładał do ziemi ucho i nasłuchiwał. Pamiętam, jak pewnego dnia przyszedł do domu, do końca życia będę to pamiętał, wszedł i mówi: "Rosjanie będą tu lada moment, tam, za granicą huk motorów słychać. Muszę uciekać". Mama w płacz, babka w płacz. Ojciec na to: "Przyszykujcie mi wałówkę". Dzień później już go nie było, uciekł na zachód, wojnę przeczekał w Kiernozi, gdzie był zarządcą w majątku dziedzica Janowskiego. Weszli Rosjanie, czapki spiczaste. I do nas na podwórko. Jeden z nich, "komisar", pyta stryja Fabiana: "Ty Jan Iwaszkiewicz?". Stryj odparł, że nazywa się Fabian Iwaszkiewicz. Wtedy krasnoarmiejec spytał, gdzie jest Jan, gdzie jest jego żona. Z domu wyszła moja mama i mówi, że sama chciałby wiedzieć, gdzie jest mąż, że przed wojną była mobilizacja, to poszedł i nie wiadomo, gdzie jest. Mama dodała, że miała nadzieję, iż oni jej powiedzą. Komisar pokiwał głową i rzucił, że jeśli Jan się pojawi, to trzeba zameldować.