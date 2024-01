Strażacy z OSP Charłupia Mała podsumowali miniony rok. Jakie plany druhów na 2024? ZDJĘCIA

- Gmina Sieradz to 17 jednostek straży pożarnych, z czego 4 są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jedna z nich to właśnie OSP Charłupia Mała, która należy do naszych najprężniejszych jednostek. My jako przedstawiciele samorządu jesteśmy na takich zebraniach po to żeby zapoznać się ze sprawozdaniami rocznymi, wsłuchać w problemy, ale i zamierzenia druhów na kolejny rok, a potem na miarę możliwości pomagać - powiedział Jarosław Kaźmierczak, wójt gminy Sieradz i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sieradzu.