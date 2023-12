Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Sieradzu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W późne sobotnie popołudnie do Bazyliki Mniejszej w Sieradzu, która jest również Sanktuarium św. Józefa diecezji włocławskiej przybyły relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Przybyły z Sanktiarum

Na zimową edycję kiermaszu charytatywnego zaprosiło Stowarzyszenie Mruczychata w Sieradzu. Była to okazja, by wesprzeć społeczników, którzy pomagają kotom bezdomnym, porzuconym, niechcianym. Jak można wesprzeć ich działania?

Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie zorganizowała wigilijne spotkanie dla lokalnych Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich, podczas którego został rozstrzygnięty Konkurs Kulinarny „Potrawa wigilijna” o nagrodę wójta gminy Wróblew. To już druga edycja tejże imprezy. W konkursie wzięły udział przedstawicielki Kół Gospodyń z Bliźniewa, z Kościerzyna, z Sadokrzyc, ze Słomkowa Mokrego, ze Słomkowa Suchego oraz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych „Z pasją”.

Z płonącego domu wyciągnął przez okno dwie osoby. Nie zważał na to, że w budynku znajduje się butla z gazem, która w każdej chwili mogła wybuchnąć. Nie był wtedy na służbie, w wolnym czasie po prostu przejeżdżał obok pożaru. Nie mógł pozostać obojętny. Dzisiaj sierż. szt. Damian Jakiel odebrał nagrodę w konkursie dla najlepszych policjantów i strażaków zorganizowanym przez Marszałka Wojewódzkiego Łódzkiego. Oprócz niego wyróżnione zostało jeszcze 54 osoby z naszego regionu.

Około godziny 1 w nocy na podwórku jednej z posesji na ulicy Warszawskiej (to ta wychodząca z Rynku) wybuchł pożar. Paliła się przyczepa gastronomiczna food track, obecnie nieczynna, Znajdował się tam bowiem letni ogródek. W związku z tym, że jest tam ciasna zabudowa, w większości kamienic mających ponad 100 lat, akcja była niezwykle trudna.

Oficjalnie oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową Błaszki - Maciszewice o długości. 2,41 km. Inwestycja kosztowała prawie dziewięć milionów złotych.

Oldboys Party i mnóstwo niesamowitych koncertów. Tylko w ostatnim czasie na scenie Chicago Club w Broszkach wystąpili m.in. Piękni i Młodzi Dawid Narożny, Zenek Martyniuk, Skolim, Smolasty, Malik Montana czy Łobuzy. To oni rozpalali klubowy parkiet do czerwoności. Już w najbliższą sobotę Chicago Club zaprasza na kolejny niesamowity koncert. Tym razem wystąpi zespół Boys!

Nie żyje Tomasz Łatkowski, nauczyciel wychowania fizycznego, ratownik i wieloletni pracownik Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu.

"W życiu każdego człowieka są takie kolory, które nadają sens i budzą uśmiech na twarzy. Są to kolory dobroci i bezinteresownej pomocy – cenne dary, jakie możemy ofiarować drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian" – to słowa podziękowania, które wpłynęły od Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach dla sierżant Żanety Dulskiej. Sieradzkiej dzielnicowa wzięła udział w programie „Jaka to melodia?, a wygrana zasiliła konto fundacji.

W ramach Programu Senior + Karolina Antczak z Muzeum Okręgowego w Sieradzu przeprowadziła warsztaty z papieroplastyki