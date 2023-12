Zimowy kiermasz Stowarzyszenia Mruczychata odbył się w Galerii Dekada w Sieradzu. Wesprzeć społeczników można na bieżąco ZDJĘCIA

Takie inicjatywy są potrzebne, bo samo serce dla zwierząt nie wystarczy, by skutecznie pomóc? - Dlatego niezmiennie dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Tym, którzy przychodzą na kiermasze, biorą udział w licytacjach na naszym facebookowym targowisku, wrzucają pieniądze do skarbonki albo wpłacają na konto. Dzięki temu, że wy nam pomagacie, my możemy pomagać dalej – odpowiada Anna Czyżak informując, że tylko w tym roku społecznikom ze stowarzyszenia udało się pomóc ponad setce kotów.

A jak pomagają miłośnicy kotów ze Stowarzyszenia Mruczychata? - Najczęściej jest tak, że dostajemy zgłoszenie, że gdzieś jest porzucony kot, maluchy z matką czy bez matki. Wtedy organizujemy między sobą pomoc, by zapewnić tymczasowy dom dla tych „nieszczęść” zabranych z ulicy. Leczymy, socjalizujemy, odchowujemy i szukamy docelowego domu. Poświęcamy naszym podopiecznym prywatny czas, dajemy miejsce, by wyprowadzić na prostą i dać ludziom którzy je pokochają – odpowiada Anna Czyżak. - Trafiają do nas kociaki zdrowe, którym zapewniamy opiekę weterynaryjną, czipujemy, szczepimy, odrabaczamy i na pniu idą do adopcji. Ale są też takie, które zakotwiczyły u nas na dłużej. Wiek robi swoje. Każdy z reguły chciałby malutkiego kotka, ale proszę wierzyć, że przygarnięcie dorosłego kota nie jest wcale złym pomysłem, bo potrafią być bardzo wdzięczne, nawet bardziej niże te maluchy. Stateczny kociak potrafi przyjść i podziękować za to, że daliśmy mu dom i go kochamy.