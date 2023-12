Nagrody marszałka województwa łódzkiego dla 55 policjantów i strażaków ZDJĘCIA

Czeki i dyplomy wręczał nagrodzonym Robert Baryła, członek zarządu województwa łódzkiego.

- Dziękuję za Waszą odwagę i profesjonalizm. Dziękuję za to, że jesteście gotowi do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi o każdej porze dnia i nocy, ryzykując własnym życiem i zdrowiem. Wiem, że nie pracujecie dla nagród, ale wasza odwaga i oddanie zasługują na najwyższe wyróżnienia – mówił Robert Baryła, wicemarszałek województwa łódzkiego. - Życzę Wam dalszych sukcesów w codziennej służbie. Po każdej akcji wracajcie zawsze bezpiecznie do domów.