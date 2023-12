Działacze lokalnych struktur PO apelują do władz miasta i powiatu o utworzenie żłobka ZDJĘCIA

- Apelujemy o utworzenie żłobka i rozbudowę na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Rycerskiej infrastruktury sportowej - mówi Juliusz Góraj . - Są plany miasta, aby powstała tu hala sportowa. Mamy obok liceum ogólnokształcące, które ma mocno wyeksploatowaną salę gimnastyczną. Dlatego pomyśleliśmy, że miasto mogłoby skierować swoją prośbę do władz powiatu związaną z zapewnieniem lepszej komunikacji. Wiemy bowiem, że dzieci do żłobka zazwyczaj przywożą rodzice samochodami. A komunikacja przez stare miasto jest dość trudna. Myślę, że tutaj od strony ulicy Żwirki i Wigury byłaby dla rodziców wygodniejsza.

- Wychodzimy z propozycją współpracy, bo miasto Sieradz to również powiat sieradzki i znacząca część mieszkańców powiatu - twierdzi Michał Pabich. - Dlatego uważamy, że trzeba współpracować tak, by młodzi ludzie mieli godne warunki i mogli się rozwijać. Chcemy zachęcać i prezydenta i starostę do współpracy.