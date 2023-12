Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów w Bazylice Mniejszej w Sieradzu ZDJĘCIA

- Będzie to niezwykle ważne wydarzenie dla całego naszego regionu - mówi ks. infułat Marian Bronikowski, proboszcz Bazyliki Mniejszej i jednocześnie kustosz Sanktuarium św. Józefa. - Pragnę przypomnieć, że decyzją Konferencji Episkopatu Polski relikwie błogosławionej rodziny Ulmów oraz ich dzieci peregrynują po polskich diecezjach. Wydarzenie to zostało zainaugurowane 24 września na Jasnej Górze podczas ogólnopolskiej pielgrzymki małżeństw i rodzin. W poszczególnych diecezjach relikwie są zaledwie tydzień.Jesteśmy 11 diecezją. W diecezji włocławskiej będziemy pierwszą parafią, a relikwie przybędą do nas z Kalisza. To okazja do przybliżenia błogosławionej rodziny wiernym. Ważnym tematem w tym kontekście mogą być też odniesienia katolicko-żydowskie. Nie zapominajmy, że społeczność Sieradza liczyła przed wybuchem drugiej wojny światowej około 3500 Żydów, którzy ponieśli śmierć po likwidacji getta w 1942 roku. W większości zginęli w obozie w Chełmnie nad Nerem. Tam jest leśne sanktuarium niewinnej krwi. Ulmów nie da się oddzielić od Żydów, bo okazali żywe świadectwo przykazania miłości w małżeństwie, rodzinie i środowisku. Przyjęcie pod swój dach kilkuosobowej rodziny żydowskiej było aktem heroizmu, a według niemieckiego okupanta, było to przestępstwo. Ulmowie to też przykład polskiej gościnności, otwartości na życie. Zapraszam do udziału wszystkich wiernych z parafii oraz okolicy w tej uroczystej liturgii na godzinę 18. Po mszy świętej odmówimy różaniec, a poszczególne tajemnice związane będą z Ulmami.