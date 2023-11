Podziękowanie na sieradzkiej policjantki Żanety Dulskiej Dariusz Piekarczyk

"W życiu każdego człowieka są takie kolory, które nadają sens i budzą uśmiech na twarzy. Są to kolory dobroci i bezinteresownej pomocy – cenne dary, jakie możemy ofiarować drugiemu człowiekowi nie oczekując nic w zamian" – to słowa podziękowania, które wpłynęły od Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach dla sierżant Żanety Dulskiej. Sieradzkiej dzielnicowa wzięła udział w programie „Jaka to melodia?, a wygrana zasiliła konto fundacji.