Prosto z lepiarni - wystawa glinianych form plastycznych w sieradzkim BWA ZDJĘCIA

- Wernisaż był pierwszą okazją do spotkania i zintegrowania się licznej grupy autorów prac - mówi Tomasz Oszczęda, dyrektor BWA. - Dodam, że jeśli ktoś nie zdążył na otwarcie wystawy, na jej zwiedzenie ma czas do 29 grudnia, a więc równe cztery tygodnie. Może ktoś powie, że to amatorska twórczość, jednak jakże urocza i ciekawa.Tworzona często z pasją i zaangażowaniem od pierwszych dni istnienia Lepiarni. Wszystkim autorom prac niezależnie od wieku należą się słowa uznania za pomysłowość, pracowitość i cierpliwość.