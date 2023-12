Będzie modernizacja pięciu ulic w Sieradzu. Umowa podpisana

Firma z Łasku za swoje usługi zaproponowała kwotę 4 918 103,61 zł. Drugi z oferentów, który wziął udział w postępowaniu przetargowym czyli sieradzki "Bud-trans", swoje prace wyceniła na ponad 5,4 mln zł. Pod umową podpisali się Paweł Osiewała, prezydent Sieradza oraz Piotr Piotrowski, pełnomocnik wykonawcy. - 95 procent środków na inwestycje pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych. To pokazuje, jak skutecznie potrafimy pozyskiwać środki zewnętrzne, dzięki czemu kolejne ulice w Sieradzu będą mogły być zmodernizowane - mówi prezydent.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na ulicach: ul. Ludowej (od ul. Szlacheckiej do wiaduktu w ciągu południowo-zachodniej obwodnicy Sieradza); ul. Miejska (od skrzyżowania z ul. Ludową do skrzyżowania z ul. Wiejską); ul. Wiejską (od skrzyżowana z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Błotną), ul. Radziminowskiej (od skrzyżowania z ul. Wolską) oraz ul. Równej (od skrzyżowana z ul. Glinianki do skrzyżowana z ul. Widawską).

Łączna długość zmodernizowanych ulic to ponad 2,8 km.

Źródło: UM Sieradz