Relikwie błogosławionej rodziny Ulmów przybyły do Bazyliki Mniejszej w Sieradzu ZDJĘCIA

- Ulmowie urodzili się i mieszkali w Markowej, w diecezji przemyskiej - mówił podczas przywitania relikwii ks. infułat Marian Bronikowski, proboszcz sanktuarium. - W 1935 roku zawarli związek małżeński i doczekali się licznego potomstwa. Swoje życie małżeńskie i rodzinne budowali na wierze ojców naszych, na miłości Boga i bliźniego. Za pomoc i udzielenie schronienia Żydom 24 marca 1944 roku, wraz z siedmiorgiem swoich dzieci, jedno było jeszcze w łonie matki, ponieśli śmierć. Decyzją papieża Franciszka ogłoszono ich błogosławionymi. Relikwie trafiają do naszej wspólnoty bezpośrednio z Narodowego Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Nasza parafia wita je jako pierwsze w diecezji włocławskiej. To historyczne wydarzenie niesie swoje przesłanie, jak i refleksję. Przed wojną Sieradz zamieszkiwało ponad 3500 Żydów, którzy w 1942 zostali wywiezieni do obozu w Dąbiu nad Nerem. Tam zostali zagazowani. Byli wśród nich młodzi ludzie, małżeństwa. To nie są tylko liczby, to człowiek. Może są jeszcze wśród nas ci, którzy nadal noszą w sercu ból, że nie mogli nic zrobić, pomóc, bo tak samo ponieśliby śmierć, za pomoc okazaną Żydom.