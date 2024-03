Przegląd tygodnia z 10.03.2024 w Sieradzu. Najważniejsze wydarzenia od 3.03 do 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Sieradza, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szkolenie psów służących w garnizonie łódzkiej policji odbyło się w Łodzi ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Sieradz, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Szkolenie psów służących w garnizonie łódzkiej policji odbyło się w Łodzi ZDJĘCIA Odbyło się szkolenie psów pełniących służbę w łódzkim garnizonie policji. Ćwiczenie trwało kilka dni i miało kompleksowy charakter. Jak przebiegało? 📢 Podtruty orzeł bielik znaleziony na terenie Nadleśnictwa Złoczew został odratowany. Drapieżny ptak wrócił na wolność ZDJĘCIA, FILM Pozytywny finał znalazła sprawa orła bielika znalezionego na terenie Nadleśnictwa Złoczew. Drapieżny ptak został odnaleziony w fatalnym stanie, ale udało się go odratować. Po leczeniu został wypuszczony na wolność. 📢 Wiosenny kiermasz Stowarzyszenia Mruczychata w Sieradzu. Społecznicy zbierali pieniądze na działalność na rzecz porzuconych kotów ZDJĘCIA Wiosenna edycja kiermaszu charytatywnego na rzecz kocich podopiecznych Stowarzyszenia Mruczychata odbył się dzisiaj w Sieradzu. Społecznicy pomagający porzuconym zwierzakom zaprosili do Galerii Dekada. Była to okazja, by zebrać fundusze na działalność i zapoznanie kolejnych osób z działalnością grupy.

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Sieradz: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Sieradzu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koncert Rafała Brzozowskiego w Warckim Centrum Kultury ZDJĘCIA W Warckim Centrum Kultury z okazji Dnia Kobiet odbył się koncert Rafała Brzozowskiego. Znany piosenkarz i prezenter telewizyjny wystąpił razem z zespołem

📢 Sympatyczna akcja sieradzkich policjantów ZDJĘCIA W Dzień Kobiet policjanci z Sieradza wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz zorganizowali akcję profilaktyczną, promującą bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Była to także doskonała okazja, aby docenić panie za bezpieczne zachowania na drodze. W nagrodę za przestrzeganie obowiązujących przepisów kobiety otrzymały własnoręcznie wykonane przez dzieci kwiatki.

📢 Nowa Lewica zaprezentowała kandydatów na sieradzkim Rynku ZDJĘCIA Nowa Lewicy zaprezentowała w sobotnie popołudnie, an sieradzkim Rynku, listę kandydatów do Sejmiku Województwa Łódzkiego Nowej Lewicy w okręgu trzecim (sieradzkim). 📢 Nowa moda ogłoszeniowa. Na klatkach schodowych sąsiedzi piszą do sąsiadów. U Was też takie wiszą - zobaczcie ZDJĘCIA 9.03.2024 Ogłoszenia na klatkach schodowych o treści "chociaż odsuńcie łóżko od ściany", czy "droga damo jesteś młoda i jurna" albo "wieśniaki pieprzone robić remont po 11 bo ludzie chcą się wyspać" to w wielu blokach i wieżowcach codzienność. U Was też? Zobaczcie najlepsze z tego typu korespondencjami - ZDJĘCIA w galerii.

📢 Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" odbył się w Brąszewicach 2024 ZDJĘCIA 📢 Sieradz pod koniec XX wieku na zdjęciach. Co się zmieniło? Jak jest dziś? ZOBACZCIE 29 grudnia 1989 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, przywracając historyczną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska oraz dawne godło - orła w koronie. Był to formalny koniec PRL. Prezentujemy trzecią część unikalnych zdjęć Sieradza z czasów PRL wykonane przez Kazimierza Turbińskiego, fotografa dokumentalistę.To zdjęcia miasta z lat 1975-1989, w więc z czasów, gdy Sieradz był województwem. 📢 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Błaszkach. Kto wygrał? ZDJĘCIA Co oznacza skrót ADR, co oznacza symbol W – 52 oraz w jakim schemacie brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia reanimacji, na te pytania oraz wiele innych odpowiadała młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu eliminacji gminnych w Błaszkach.

📢 Zmarł Janusz "Bieniek" Brzęczek. Sieradzki ministrant i siatkarz W wieku 77 lat zmarł Janusz Brzęczek, w przeszłości znany sieradzki siatkarz, natomiast w ostatnich latach ministrant w klasztorze sióstr urszulanek. Pogrzeb w sobotę (9 marca) w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej. Początek mszy świętej żałobnej o godzinie 13. 📢 Mniej egzaminów na prawo jazdy w WORD w Sieradzu, Rekordziści zdawali 50 razy ZDJĘCIA W roku 2023 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Sieradzu odbyło się 24 733 egzaminów na prawo jazdy, podczas gdy w roku 2022 było ich 27 221. 📢 Self Care. Kolejny ambitny uczniowski projekt w II LO w Sieradzu rozpoczęty. Celem zachęta, by nastolatkowe dbali o siebie ZDJĘCIA Imponują kreatywnością licealiści sieradzkiego Żeromskiego. Dzisiaj w II LO zainicjowany został trzeci w tym roku szkolnym projekt zorganizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Odbywa się pod hasłem „Self Care”. Pomysłodawczynie za jego sprawą chcą przekonać swoich rówieśników do dbania o siebie.

📢 Dzień Kobiet 2024 na wesoło. Jak święto wszystkich pań komentują MEMAMI internauci? Zobacz GALERIĘ Dzień Kobiet 2024 już w najbliższy piątek! W przerwie między szykowaniem niespodzianki dla swojej ukochanej pani proponujemy chwilę oddechu. Zapraszamy do fotogalerii, w której znajdziecie walentynkowe memy. Trzeba przyznać, że inwencji internautom i w tym przypadku nie zabrakło. 📢 Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sieradzu w roku 1983 - UNIKALNE ZDJĘCIA Publikujemy absolutnie unikalne zdjęcia z otwarcia Szkoły Podstawowej nr 3 w Sieradzu przy ul. Broniewskiego. Fotografie pochodzą z początku września roku 1983 roku. Funkcję dyrektora szkoły pełnił wówczas Władysław Bednarz, po nim Joanna Nowakowska. Wcześniej w budynku mieściła się Zbiorcza Szkoła Gminna.

📢 Szkolny Dzień Kobiet w Złoczewie kilkanaście lat temu. Jak obchodzono święto? Zobacz ZDJĘCIA Szkolny Dzień Kobiet obchodzony w złoczewskiej szkole przypomniał Urząd Miejski w Złoczewie. Zdjęcia pochodzą sprzed kilkunastu lat. Zobaczcie.

📢 100 lat Heleny Janeczek z ulicy Złotej! Msza święta w Bazylice Mniejszej w Sieradzu FOTO Helena Janeczek z ulicy Złotej w Sieradzu świętuje setne urodziny! Z tej okazji odprawiona w środowe popołudnie została msza święta w Bazylice Mniejszej w Sieradzu, która jest jednocześnie Sanktuarium Świętego Józefa Diecezji Włocławskiej. 📢 Sieradz, lata 60. Koniec roku szkolnego w "Jedynce" Unikalne ZDJĘCIA Prezentujemy unikalne zdjęcia z końca roku szkolnego w popularnej "Jedynce". Zdjęcia najprawdopodobniej w roku 1963 wykonał nieżyjący już Janusz Kałuziak. 📢 "Grupa wielorodzinna w szkole" - program profilaktyki psychologicznej w Sieradzu FOTO W Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu rusza innowacyjny program profilaktyczny "Grupa wielorodzinna w szkole", dedykowany uczniom i ich rodzinom. Celem inicjatywy jest wsparcie dzieci zmagających się z zaburzeniami emocjonalnymi i behawioralnymi, oferując pomoc w postaci terapii wielorodzinnej. Projekt realizowany jest w ramach "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2030, z myślą o poprawie funkcjonowania uczniów oraz ich środowiska szkolnego i rodzinnego

📢 W Błaszkach święto patrona szkoły. Ma być modernizacja za 4 miliony na 100-lecie ZDJĘCIA W Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach odbyła się uroczystość święta patrona placówki. Była to też okazja to wprowadzenia do budynku portretu wielkiego Polaka, namalowanego przez Jolantę Szczepańską. W uroczystości udział wzięli między innymi burmistrz Błaszek Piotr Świderski, Tomasz Sobczyk, przewodniczący Rady Rodziców, dyrekcja szkoły, uczniowie oraz ich rodzice.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.