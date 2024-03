Nowa Lewica zaprezentowała kandydatów na sieradzkim Rynku ZDJĘCIA

- Jako Lewica wysyłamy do mieszkańców regionu sms-a z hasłami szpital, mieszkanie, szkoła - mówił lider

listy Grzegorz Majewski. - To symbol usług na które nasze ugrupowanie zamierza w samorządach stawiać. Chcemy, żeby młodzi ludzie zakładający rodziny nie bali się jechać do szpitala. Jeśli chodzi o młode małżeństwa, to kwestia mieszkań, a raczej ich dostępności. Dziś młode rodziny wpadają w tak zwaną lukę czynszową. Co to jest? Pracujące osoby nie są w stanie wziąć kredytu, bo banki im odmawiają i nie mogą kupić mieszkania. Będziemy stawiać na tani wynajem mieszkań od gmin. I szkoła? Nie chcemy indoktrynacji oraz dyskryminowania. Pamiętamy także o seniorach. Chcemy aby mieli dostęp do usług medycznych na światowym poziomie.