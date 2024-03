W Błaszkach święto patrona szkoły. Ma być modernizacja za 4 miliony na 100-lecie ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

W Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach odbyła się uroczystość święta patrona placówki. Była to też okazja to wprowadzenia do budynku portretu wielkiego Polaka, namalowanego przez Jolantę Szczepańską. W uroczystości udział wzięli między innymi burmistrz Błaszek Piotr Świderski, Tomasz Sobczyk, przewodniczący Rady Rodziców, dyrekcja szkoły, uczniowie oraz ich rodzice.