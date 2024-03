Wiosenny kiermasz Stowarzyszenia Mruczychata w Sieradzu. Społecznicy zbierali pieniądze na działalność na rzecz porzuconych kotów ZDJĘCIA

To kolejna inicjatywa sieradzkich sieradzkich społeczników pomagającym kotom znajdującym się w potrzebie. - Kiermasz – co bardzo nas cieszy – doskonale się przyjął postanowiłyśmy więc po raz kolejny o jego organizacji starając się o wsparcie naszych działań – przytakuje Anna Czyżak, wiceprezes Stowarzyszenia Mruczychata. - Przygotowałyśmy cuda cudeńka i jest z czego wybrać. Praktycznie całość wystawionych przedmiotów to rękodzieło, własna produkcja naszych członkiń i zaprzyjaźnionych osób. Warto się tak mocno postarać, bo to dla nas realny zastrzyk finansowy. Dzięki jednemu kiermaszowi jesteśmy w stanie utrzymać około 10 naszych podopiecznych przez 3 miesiące, wliczając karmę, żwirki, leki czy weterynaryjną pomoc. Niezmiernie ważne dla nas jest także to, że dzięki tej inicjatywie udało się poszerzyć grono naszych sympatyków. Z kiermaszu na kiermasz przychodzi coraz więcej osób, dzięki temu udało się pokazać nas i problem, z którym się zmagamy. Mamy nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej. Wchodzimy pozytywnie w nowy rok. Liczymy, że rozbijemy bank i wiosna zacznie się dla nas z przytupem!