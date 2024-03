Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Błaszkach. Kto wygrał? ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Co oznacza skrót ADR, co oznacza symbol W – 52 oraz w jakim schemacie brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia reanimacji, na te pytania oraz wiele innych odpowiadała młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu eliminacji gminnych w Błaszkach.