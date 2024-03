Self Care. Kolejny ambitny uczniowski projekt w II LO w Sieradzu rozpoczęty. Celem zachęta, by nastolatkowe dbali o siebie ZDJĘCIA

- W naszym projekcie poruszamy problem braku akceptacji w stosunku do siebie i innych. Mamy zamiar poszerzyć wiedzę dotyczącą tolerancji wśród dzieci od ich najmłodszych lat, pokazać beneficjentom jak dbać o siebie, jak żyć w zgodzie ze swoim ciałem i w pełni zaakceptować siebie i otoczenie. Prężnie działamy na Instagramie i TikToku, pojawiają się tam posty dotyczące dbania o siebie od strony psychicznej oraz fizycznej, co jakiś czas na relacji będą quizy, by nasi beneficjenci mogli uporządkować zdobytą wiedzę. Nasi beneficjenci powinni wrócić z zajęć naładowani dobrą energią i poszerzoną wiedzą. Dowiedzą się jak działa psychika ludzka i co zrobić, by żyć w zgodzie z samym sobą, jak poprawić swoją samoocenę i działać w społeczeństwie tak, by wszyscy czuli się komfortowo w ich otoczeniu – informują inicjatorki projektu Aleksandra Drynkowska, Marianna Stefanowska, Weronika Więsyk i Julia Kosatka.