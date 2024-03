Zmarł Janusz "Bieniek" Brzęczek. Sieradzki ministrant i siatkarz

Janusz Bieniek był ministrantem od 1954 roku. Do służby ministranckiej u sióstr urszulanek w roku 2005. - Była niezwykle aktywny - mówi siostra Gabriela Wójcik. - Pomagał w różnych sprawach, cieszył się z każdego nowego ministranta. Jego wnuczek również służy przy ołtarzu, a wnuczka jest w asyście.

Przypominam tekst o siatkarskiej pasji Janusza Brzęczka opublikowany w tygodniku "Nad Wartą" w 2017 roku.

Bieniek" - siatkarz lat sześćdziesiątych

Janusz Brzęczek pseudonim "Bieniek" grał w Sieradzu w siatkówkę w latach sześćdziesiątych. - Jestem urodzony w Sieradzu w roku 1946 - mówi. - W siatkówkę zacząłem grać w roku 1965 w drużynie Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka. Naszym trenerem był Kazimierz Januszkiewicz. Dyrektorem natomiast Jerzy Paszkowski. To był taki czas, że nam uczniom zabraniano chodzić na treningi Warty Sieradz i grać w tym klubie. Podobno, ale tylko podobno Andrzej Pyrdoł, który piłkarzem potem był znakomitym, grał pod przybranym nazwiskiem. Po skończeniu liceum zostałem zawodnikiem Startu Sieradz. To klub działający przy Cechu Rzemiosł Różnych, na czele którego stał Jerzy Janczar. Prowadził nas Erazm Kiciński. Któregoś dnia dostałem powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Jeleniej Górze. Powiedziałem o tym trenerowi. On kazał mi przynieść kartę powołania na najbliższe zajęcia. Pan Józef Szymczak, żołnierz zawodowy, kartę wziął, coś tam pokombinował i zamiast do Jeleniej Góry trafiłem do sieradzkiej jednostki wojskowej. Wśród poborowych bodajże kilkunastu chłopaków zadeklarowało chęć gry w drużynie. Zrobili nam sprawdzian w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2. Po kilku zagraniach któryś z trenerów mówi do mnie - możesz się ubierać. Zostałem zakwalifikowany do drużyny. To była wtedy Warta, bo w tym klubie, krótko bo krótko, także istniała siatkówka. Po zakończeniu służby wojskowej wróciłem jednak do Startu, gdzie trenerem był już Kazimierz Januszkiewicz.<

>Pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych w siatkówkę, w Sieradzu, grali między innymi: Andrzej Wulkiewicz, czyli popularny Wawa, Jerzy Kamańczyk, Henryk Wojciechowski, Włodzimierz Izydorczyk, Leszek Nowak, Edward Wojewoda, Sławomir Strumiński, Jerzy Jankowski, Andrzej Gryszkiewcz, Kazimierz Mikołajczyk, Krzysztof Angerman, Władysław Nowakowski ("Trawka") oraz Zdzisław Legieziński, Janusz Bartkowiak, Andrzej Rutkowski, Stanisław Rabiega, Eugeniusz Kazanowski, Wojciech Kotynia.

@:Drużyna grała w klasie A. Uzyskała też awans do ligi wojewódzkiej. - Pamiętam, że graliśmy choćby z Lechią Tomaszów Mazowiecki - kontynuuje wspomnienia Janusz Brzęczek. - W drużynie tej występował, między innymi, Wiesław Gawłowski, późniejszy reprezentant Polski. W lidze za to grała Skra Bełchatów, Bzura Ozorków, Mazovia Rawa Mazowiecka, Resursa Łódź, Resursa Zduńska Wola, PTC Pabianice, Olimpia Karsznice, Anilana Łódź, Piotrcovia, a nawet Pogoń Zduńska Wola. W lidze wojewódzkiej byliśmy zespołem plasującym się w dolnej części tabeli. Byłem kapitanem tej drużyny, a jednocześnie jej kierownikiem. Swoją przygodę z siatkówką zakończyłem w roku 1975. Po mnie kierownikiem został Jerzy Dzięgielewski, znany też jako sędzia piłkarski.