Mniej egzaminów na prawo jazdy w WORD w Sieradzu, Rekordzistka zdaje 50 razy ZDJĘCIA

Warto zaznaczyć, że zdawalność egzaminu teoretycznego w Sieradzu wzrosła natomiast z z 50,04 procent w 2022 roku do 52,80 procent w 2023 roku. Niestety, egzamin praktyczny pozostaje wyzwaniem dla wielu kandydatów na kategorię B, z wynikiem na poziomie 30,95 procent w roku 2023. W roku 2022 było to 31,68 procent. Dla porównania, w Łodzi za rok 2022 zdawalność wyniosła 22,91 procent, a w 2023 lekko 22,17 procent.

- Rekordzistka podchodzi do egzaminu już 50 razy - mówi Konrad Wilczyński, jeden z sieradzkich egzaminatorów. - Jeśli zaś chodzi o przekrój wiekowy, to do egzaminu podchodzą 18-latkowie, ale także osoby po siedemdziesiątce. W Sieradzu do egzaminu przystępują nie tylko osoby z naszego powiatu, ale z całego województwa, a przypomnę, że zdawać można także w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim oraz Skierniewicach. Dodam też, że egzaminujemy mieszkańców województw wielkopolskiego, mazowieckiego, śląskiego.