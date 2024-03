Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Sieradzu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w godzinach popołudniowych na szosie z Sieradza do Warty w miejscowości Kościerzyn. W jego wyniku obrażenia odniosło aż sześć osób, w tym dzieci.

Niedziela (24 marca) będzie wyjątkowym dniem dla Świadków Jehowy. Spotkają się w wielu miejscach, w tym także w Sieradzu by po zachodzie słońca upamiętniać śmierć Jezusa Chrystusa. Świadkowie Jehowy i przybyli goście spotkają się w Sali Królestwa Świadków Jehowy przy ul. 1-go Maja 29 o 18 i 20. W zeszłym roku w Polsce w uroczystości wzięło udział około 186 tysięcy osób.

Prawdziwe tłumy mieszkańców całego naszego regionu zawitały do odnowionej sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu na Wystawę Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. Gośćmi honorowymi byli wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda oraz wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Gospodarzem wystawy starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Świąteczne potrawy pobłogosławił ojciec Ruben Bekeszczuk, gwardian klasztoru ojców bernardynów w Warcie. Obecni byli także włodarze gmin powiatu sieradzkiego, ale także prezydent miasta Sieradza Paweł Osiewała.

Mszą świętą w kościele parafialnym pod wezw. św. Mikołaja w Warcie rozpoczęło się piątkowe Misterium Męki Pańskiej. Po nabożeństwie procesja wyruszyła na ulice miasta, a jego ostatnim punktem była scena ukrzyżowania Chrystusa na placu przed klasztorem ojców bernardynów. Była to największa taka inscenizacja w Polsce centralnej, a brało w niej udział kilkaset osób.

Prezydent Sieradza Paweł Osiewała poinformował na piątkowej konferencji prasowej z dziennikarzami, że magistrat zamierza przeznaczyć blisko 60 mln zł na budowę bulwarów nad rzeką Wartą, rewitalizację parku Staromiejskiego oraz rozbudowę amfiteatru. Około 50 mln zł na te inwestycje ma pochodzić z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Funduszy Europejskich, a 10 mln z budżetu miasta. Prezydent Sieradza, Paweł Osiewała zapewnia, że to plan, na który pieniądze są zabezpieczone.

Siostry urszulanki Sylwia Polakiewicz i Gabriela Wójcik pracują w pocie czoła przy wyrobie pięknych, kolorowych i gustownych palemek wielkanocnych. Prace rozpoczęły dziś, a potrwają one do soboty. Do zrobienia jest około 200 sztuk.

W Teatrze Miejskim w Sieradzu zorganizowano warsztaty filmowych dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Ich uczestnicy mieli za zadanie między innymi przygotować krótką etiudę.

Wybory samorządowe 2024 zostaną przeprowadzone już wkrótce. Zamieszczamy pełną listę kandydatów do rady powiatu w okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Jeśli jeszcze nie wiesz, na kogo możesz oddać swój głos, sprawdzisz to tutaj.