Sieradzkie siostry urszulanki Gabriela i Sylwia robią palemki wielkanocne ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Siostry urszulanki Sylwia Polakiewicz i Gabriela Wójcik pracują w pocie czoła przy wyrobie pięknych, kolorowych i gustownych palemek wielkanocnych. Prace rozpoczęły dziś, a potrwają one do soboty. Do zrobienia jest około 200 sztuk.