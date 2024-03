Tłumy ludzi i dwaj ministrowie na Wystawie Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych ZDJĘCIA

- Stoły wielkanocne to nasza polska tradycja, to także oznaka spokoju, pokoju i tradycji rodzinnych - mówił Paweł Bejda . - Niemniej ważne od bezpieczeństwa militarnego jest to żywnościowe i tutaj ukłon w stronę rolników i tych, co wspomagają rolnictwo oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Dla mnie to zaszczyt, że mogę być dzisiaj z wami w Sieradzu.

- Stoły wielkanocne to najpiękniejsza forma wyrażania naszej tradycji, przywiązania do wiary przodków - mówił z kolei wiceminister rolnictwa Adam Nowak. - Wielkie uznanie dla was, że dbacie o zachowanie tradycji, ale też reklamujecie zdrową polską żywność. O to bezpieczeństwo żywnościowe trzeba walczyć, bo opłacalność produkcji rolnej jest na bardzo niskim poziomie. W imieniu rządu, ministerstwa rolnictwa, chciałbym tu w Sieradzu poinformować, że na najbliższy rok są zachowane środki finansowe na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich i jest to 120 milionów, ale także 533 miliony w ramach pomocy frekwencyjnej. To środku nie tylko dla zarejestrowanych kół, ale wszystkie aktywnie działające. Nie chcemy dzielić kół na lepsze i gorsze.