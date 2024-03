Wyjątkowa niedziela w sieradzkiej Sali Królestwa ZDJĘCIA

Artur Owczarek rzecznik Świadków Jehowy w regionie łódzkim wyjaśnia: - Wiele osób, które przychodzą na tę uroczystość nie jest Świadkami Jehowy. Niektórzy po prostu chcą zobaczyć jak wygląda to święto. Z kolei inni, dzięki zdobyciu wiedzy z Biblii pragną okazać docenianie dla ofiarnej śmierci Jezusa. Zapewne również w tym roku wielu naszych znajomych, przyjaciół, sąsiadów czy krewnych przybędzie na tę uroczystość, by wysłuchać zachęcającego przemówienia, podkreślającego wartość tego co uczynił Chrystus.