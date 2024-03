Aż 92 procent dofinansowania przebudowy ulicy Uniejowskiej w Sieradzu ZDJĘCIA

- To bardzo ważna arteria dla mieszkańców Sieradza, nie tylko dlatego, że łączy nasze miasto z północną częścią województwa, to również ważna droga dla osiedla skupionego wokół Uniejowskiej – mówi z kolei prezydent Sieradza Paweł Osiewała. - Przez kilkadziesiąt lat była zapomniana, a dziś rzeczywistością staje się to, o czym marzyli mieszkańcy. Dla nas ważne jest również to, że przebudowana będzie cała infrastruktura – kanalizacje deszczowa i sanitarna. Równie ważne są chodniki po obu stronach i ścieżka rowerowa, bo w bezpośrednim sąsiedztwie mamy tutaj szkołę.