Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej ma swoją siedzibę w Rynku. Było uroczyste otwarcie FOTO

- Dzięki dofinansowaniu udało nam się wyremontować lokal, a na jego ścianie z cegieł najprawdopodobniej z murów zamku sieradzkiego jest nasz symbol - mówi z kolei Stanisław Muszyński, członek bractwa. - Naszym celem jest kontynuowanie tradycji o rycerstwie sieradzkim. Naszym celem jest wystawienie tam odrębnej chorągwi sieradzkiej. Nie jest to proste, ale mamy tam już swój podobóz. Walczymy też w turniejach, bierzemy udział w pokazach. Stworzyliśmy też takie wydarzenie jak najstarsza knajpa w Sieradzu. Chcemy aby sieradzanie byli świadomi, jak nasz region ważny był w historii. Tu u nas były ważne zjazdy skłóconych rodów polskich. Zapraszamy do nas pasjonatów tamtych czasów. Dodam, że w tym roku mamy kolejną rocznicę pierwszego użycia określenia Rzeczpospolita. To było tu w Sieradzu, w murach naszego zamku.