Zjazd Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej ZDJĘCIA

- Mamy dziś zjazd sprawozdawczy ósmej kadencji rady okręgowej - mówi Hanna Malik, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. - Poruszymy ważne tematy nękające nasze środowisko. Są to braki kadrowe. Dużo pielęgniarek odchodzi na emeryturę, a brak jest ich następczyń. Musi zastanowić się, żeby zachęcić młode osoby aby u nas pracowały, bo one cały czas przecież się kształcą. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, są one bez wątpienia zachętą, ponieważ mamy podwyżkę wynagrodzeń. Byłoby jednak za piękne, żeby wszystkie były zadowolone. Pielęgniarki z domów pomocy społecznej, Sanepidów, punktach krwiodawców, podwyżkami nie są objęte. Pracujemy nad tym, żeby i one miały przyzwoite pensje. Następną poruszaną kwestią to dyżury jednoosobowe pielęgniarek z powodu braków kadrowych. Nie są wprowadzane normy zatrudnienia, obowiązujące od 2019 roku. To niebezpieczne dla pacjentów, ale i pielęgniarek. Za pięć, sześć lat wiele szpitali może zostać zamkniętych z powodu braku pielęgniarek.