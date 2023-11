Rody nadwarciańskie: Szczeblewscy - Józef był bednarzem, Magdalena walczyła o miss FOTO

- To był najlepszy po wojnie bednarz w Sieradzu - kontynuuje. - Dziś bednarza w Sieradzu nie ma, a w latach powojennych byli jeszcze Górny i Rojek, ale ojcu, czyli jak mawiali sieradzanie Józikowi, nie dorównali. Kiedyś do Sieradza przyjechał Ary Szternfeld. Znali się z ojcem, można nawet powiedzieć przyjaźnili. Ary Szternfeld jak bywał w Sieradzu, to zawsze do nas zaglądał. Pewnego razu przyszedł do zakładu na ulicę Krótką. Usiadł na krześle i patrzył, jak ojciec robi beczkę. Od początku aż do samego końca. I nie mógł się nadziwić, że wszystko tak sprawnie idzie. A ojciec nie tylko beczki robił, wazony do kwiatów, kierzynki do masła, wiadra, nawet beczułki do wina.