Rody nadwarciańskie: Rodzina Grobelnych z ulicy Starowarckiej w Sieradzu ZDJĘCIA

- To na przeciwko grobu Antoine Cierplikowskiego - kontynuuje nasz rozmówca. - Oni za życia często spacerowali po cmentarzu. Znakomity fryzjer miał długi czarny płaszcz i czerwone kozaki. Wzbudzał zainteresowanie. I w żadnej szklanej trumnie nie był chowany. Sam trumnę wkładałem do grobu, to wiem. Cierplikowski nie miał po śmierci spokoju. W maju 1992 roku, pamiętam to jak dziś, niedziela, byliśmy z żoną na komunii u sąsiadów. Raptem ktoś przybiegł i mówi, że rozkopują grób Antoine'a. Nie do pomyślenia. W niedzielę. Pobiegłem tam, wieko trumny było już domknięte, a wewnątrz grobu zastałem mojego byłego pomocnika. Początkowo to nawet nie wiedziałem, że wykradziono z grobu dłoń mistrza. Z rozkopanym grobem wiąże się jeszcze jedna historia. To było w latach pięćdziesiątych. Dwóch więźniów uciekło z zakładu karnego w Sieradzu. Na cmentarzu zobaczyli świeży grób, rozkopali go i zabrali ubrania.