Językowy projekt „sPEAK” uczennic II Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu zakończony i podsumowany. Co udało się zrobić inicjatorkom? FOTO

Projekt sPEAK był prowadzony w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu przez Aleksandrę Latus, Maję Raj, Maję Łuś oraz Maję Chrzanowską. To w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni Z Teorii. - ,,sPEAK" jest to projekt, dzięki któremu każdy z naszych odbiorców niezależnie od wieku mógł poznać kulturę różnych krajów, a przede wszystkim dowiedzieć się jak w przyjemny i prosty sposób można nauczyć się języka angielskiego – podkreślają inicjatorki dodając, że z projektem „sPEAK” udało im się dotrzeć do ponad 1320 osób.