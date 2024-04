Wojciech Kass w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu ZDJĘCIA

Wojciech Kass opowiadał o tym, czym jest zjawisko, jakim jest akt tworzenia. Porównywał poezję do żywiołów i ich niszczycielskiej siły. Żywioły przyrody oprócz destrukcyjnej siły również tworzą nową rzeczywistość. Poeta tworząc, stara się wykreować nowe światy, zbudować zdania inne niż do tej pory i dlatego żywioł poezji jest ważniejszy od zwyczajnej pracy literackiej. Pisanie jest odtwórcze, naśladowcze; literaci idą z prądem dopasowując swoje słowa i zdania do sytuacji zastanej, poeta tworzy, często na przekór wszystkiego i wszystkim.

- Poeta żyje pod wulkanem języka, w każdej chwili ten żywioł może całkowicie odmienić jego świat

– mówił Wojciech Kass.

Mówił również o wierszach „podyktowanych”, przychodzących do poety spoza jego świadomości. To pierwiastek objawienia, a samo racjonalizowanie mistyki jest trudne, dlatego ważne jest kreowanie i występowanie poza nawias czasu (porównanie do zapisu na nagrobku: data urodzenia i data śmierci). Wyjść poza policzone jest tak samo trudne jak tworzenie słów. Będąc więźniami czasu powinniśmy zadawać sobie pytania o samo istnienie i duszę.