Rody nadwarciańskie. Wojtankowie z ulicy Krakowskie Przedmieście w Sieradzu ZDJĘCIA

- Ale my nie jesteśmy wcale taką rodziną, co to z dziada pradziada w Sieradzu - rozpoczyna swoją opowieść Józef Wojtanka . - Rodzina mojego dziadka Romana, pochodzili ze wsi Staropole koło Barczewa. Dziadek miał siostrę Antoninę oraz braci Maksymiliana, Władysława, Leona, Kazimierza, Romana i i Ignacego. Dziadek służył, w latach 1909-1911, w armii carskiej. Jeszcze przed pierwszą wojną światową. W roku 1918 dziadek zawarł związek małżeński z Konstancją z domu Florczak. Jego żona była, podobno, ze szlacheckiej rodziny. W roku 1927 wraz ze swoją żoną Konstancją, oraz dziećmi Józefem, Ireną i Mieczysławem, bo Wiktor urodził się w roku 1928, sprowadzili się do Sieradza. Co ich tu przywiodło? Podobno możliwość kształcenia dzieci, bo gdzie tam w Staropolu, albo Barczewie, szkoła, no gdzie? A w Sieradzu co innego. Były szkoły powszechne. Kupili dom na Pradze, w którym po remoncie, zamieszkali. To ten sam dom, w którym rozmawiamy. Pod koniec drugiej wojny o mały włos nie został zniszczony przez rosyjskie bomby, ale o tym później.

Jeśli chodzi o szkoły, to na początku lat dwudziestych były w mieście trzy szkoły publiczne. Była więc Szkoła Powszechna nr 1 przeznaczona dla chłopców, która w roku 1928 otrzymała imię Władysława Reymonta, a jej dyrektorem został Marian Sołhaj. Przy klasztorze sióstr urszulanek byłą Szkoła im. Królowej Jadwigi dla dziewcząt. Jej kierowniczką była, do roku 1930, Barbara Mrdacek. W połowie lat 20 uczęszczało do niej ponad 450 uczennic. Za to przy ul. Warszawskiej 3 mieściła się Szkoła Powszechna nr 3. Była to szkoła koedukacyjna, przeznaczona głównie dla dzieci wyznania mojżeszowego. Funkcję kierownika sprawował tutaj Hersz Heller.

Jednym z dzieci Konstancji i Romana był Józef - ojciec naszego rozmówcy. - Miał dwóch braci - wyjaśnia pan Józef. - Mieli jeszcze siostrę Irenę, ale ona zmarła w roku 1946. Skupmy się na moim ojcu, bo warto. Miał smykałkę do gotowania i już. W przedwojennym Sieradzu praktykował w restauracji u Szwankowskich. Pan wie, co to była za restauracja? Pan nie może wiedzieć. Jak na Sieradz, była to ekskluzywna restauracja. Ojcu jednak zaczęło się tu robić ciasno i postanowił jechać na naukę, lub jak to się wtedy mówiło w termin, do Warszawy. Tam trafił do restauracji "Pod bukietem", która mieściła się przy hotelu "Metropol". W stolicy uczył się na kuchmistrza. To była jedna z najlepszych knajp w przedwojennej Warszawie. Jak wybuchła wojna, to ojciec został w mieście. Przeżył obronę Warszawy w roku 1939. Potem dalej pracował "Pod bukietem", ale na początku listopada 1940 roku Niemcy przerzucili go do Lublina. Tam pracował, jako kucharz, w Deutsches Haus, czyli Domu Niemieckim, przy Krakauer Strasse, przedwojennej ulicy Krakowskie Przedmieście. Bodajże pod koniec czerwca, lub na początku lipca 1944 roku, wpadł podczas łapanki i trafił do więzienia na lubelskim Zamku. To było straszne więzienie. Jakimś cudem wyszedł jednak z tego piekła. Może uratowała go legitymacja pracownika Deutsche Haus?