Niezwykłe spotkanie z siostrą Barbarą Rybus, która posługiwała na Syberii ZDJĘCIA

Spotkanie poprowadziła dziennikarka i poetka, Maria Duszka. Siostra Barbara barwnie opowiadała o syberyjskiej posłudze oraz tworzeniu tam Domu Dziecka. O tym, że dbała nie tylko o zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak ubranie i wyżywienie, ale także o wykształcenie i rozwijanie potrzeb kulturalnych u dzieci. Za przygotowywane przedstawienia jej podopieczni otrzymywali nagrody nawet na festiwalach teatralnych w Moskwie. Wielu jej wychowanków zdobyło wykształcenie i świetnie sobie radzi w życiu.

Obecni na spotkaniu pytali między innymi o warunki życia na Syberii i stosunek wyznawców prawosławia do katolików. Siostra Barbara podkreślała, że to sprawa indywidualna. Że często spotykała się z wielką życzliwością i chęcią współpracy, nie tylko ze strony zwykłych ludzi, ale też przedstawicieli władz świeckich i prawosławnych. Do dziś ma tam wielu przyjaciół, szczególnie wśród byłych wychowanków i współpracowników, z którymi utrzymuje serdeczne kontakty.