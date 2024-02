Rody nadwarciańskie. Józef Szubzda, prezydent Sieradza przywieziony czarną Wołgą FOTO

Pionierskie dni rodziły też marzenia w głowach radnych. Niektóre, jak wspomina Józef Szubzada, zupełnie nierealne.

- Byli tacy, co to marzyła im się w Sieradzu druga Warszawa i to w ekspresowym tempie. Chcieli miasta dużego, po obu stronach rzeki Warty. Na szczęście szybko zeszli na ziemię. Ale już wtedy, w tych pierwszych dniach, powstawać zaczął plan urbanistycznego zagospodarowania Sieradza, nad którym pracowali Jan Michalewicz i Hipolit Rudecki. Zresztą wtedy ruszyliśmy z kopyta z budownictwem mieszkaniowym. To wtedy powstały pierwsze bloki przy obecnej ulicy Jana Pawła II.

Z prezydenturą Józefa Szubzdy związane jest także powstanie w Sieradzu komunikacji miejskiej.

- To było w roku 1976 - wspomina nasz rozmówca. - Komunikacja była konieczna. Choćby dlatego, że zaczęła się rozbudowywać, przy ulicy Mickiewicza, Sira. Ludzie musieli dojechać do pracy. Pamiętam, że na początku kwietnia przyjechały do Sieradza cztery pierwsze autobusy. Potem dojechały dwa kolejne, a w maju ruszyły trzy linie. Jaka to wtedy była radość. Byliśmy dumni, że w Sieradzu jest komunikacja miejska. Kierowcy narzekali jednak na pierwsze autobusy, polskiej zresztą produkcji, bo ciężko się nimi skręcało na wąskich uliczkach. Początek komunikacji to duża zasługa Stanisława Kulczyckiego, pierwszego dyrektora MKP. Dodam, że już wtedy powstały pierwsze projekty wiaduktu na obecnej ulicy Wojska Polskiego i mostu wiszącego nad rzeką Wartą. Realizacja owych projektów nastąpiła dopiero za kadencji następnego prezydenta Sieradza Michała Kłosa.