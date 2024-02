Rody nadwarciańskie. Rodzina Sierocińskich, jest w Sieradzu ponad 100 lat ZDJĘCIA

Gdzie są korzenie Sierocińskich? To nie jest wielopokoleniowa rodzina sieradzka. Do Sieradza przybyli około roku 1914. Co działo się z nimi wcześniej?

- Pochodzimy z Wołynia - mówi pan Ryszard. - Dziadek Michał przywędrował z tegoż Wołynia do Lachowic koło Tomaszowa Mazowieckiego. Było to gdzieś około 1880 roku. Dziadek miał już wtedy za sobą służbę w wojsku carskim. A do Lachowic przyjechał, bo był pracownikiem administracji lasów carskich i tu zapewne dostał przydział. Był tam z rodziną, czyli żoną Tatianą oraz dziećmi: Antoniną, Sergiuszem, Aleksandrem i Konstantym - moim ojcem. Gdzieś na przełomie wieku XIX i XX kolejne przeniesienie. Tym razem w okolice Szadku. Około połowy roku 1914, a więc tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny, zwanej potem I wojną światową, zaczyna się, trwający do dziś, sieradzki etap Sierocińskich. Dziadek przybył właśnie wtedy wraz z rodziną do naszego miasta. Tu się osiedlił. Pierwsza wojna światowa miała za to ogromny wpływ na życie mojego ojca Konstantego, który urodził się w roku 1897. Jak tylko usłyszał o tworzących się Legionach, to dostał się do Krakowa. Podobno, bo pewności co do tego nie ma, bo niechętnie o tym okresie życia opowiadał, był w 1. Brygadzie Legionów. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu przez Polskę niepodległości wrócił do Sieradza, ale już w roku 1920 poszedł na wojnę z bolszewikami. Bił się pod Warszawą. Te wszystkie wojny jakoś go oszczędzały, bo nie był ranny. Po powrocie z wojny wziął się za handel, między innymi obrazami, skończył kurs technika dentystycznego. Wtedy też zaczęła go interesować fotografia, która z czasem stała się jego pasją. Fotografował miasto, jego mieszkańców, wrastał w Sieradz... .