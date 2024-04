Matura coraz bliżej. Rady polonistki z PZS nr 2 w Sieradzu Sylwii Dęga-Frątczak - część 2

1. Tzw. „Język polski w użyciu”. Otrzymacie dwa teksty nieliterackie o charakterze publicystycznym lub popularnonaukowym. Niestety często bywa tak, że nie lubicie tego typu tekstów. Cóż? Niestety musicie się z nimi zmierzyć. Musicie je przeczytać ze zrozumieniem, gdyż do nich będą się odnosiły zadania zamieszczone pod – tzw. zadania zamknięte i otwarte (od 5 do 7 zadań). Ta część egzaminu sprawdza Waszą wiedzę nie tylko z rozumienia tekstów, umiejętności skonfrontowania treści obu fragmentów, funkcjonalnego posługiwania się językiem, wreszcie napisania notatki syntetyzującej na temat wskazany w poleceniu. Powtarzam: musicie przeczytać z uwagą około 1000 słów poruszających ten sam lub podobny temat, dotyczący zagadnień z różnych dziedzin życia (np. archeologia, nowe technologie…) i wykonać zadania, za które możecie otrzymać maksymalnie 10 punktów (z czego 4 punkty można uzyskać za poprawne zredagowanie wspomnianej notatki syntetyzującej, która zawsze zajmuje ostatnie miejsce w puli zadań.

Tegoroczne Maturzystki i Maturzyści! Wiecie, że Wasz arkusz na egzaminie pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z części, na których „pokonanie” macie 240 minut (4 godziny). Te części to:

Tyle teorii. W nawiązaniu do wypracowania, warto przytoczyć w tym miejscu przykładowy temat pochodzący ze zbioru zadań maturalnych pn. „Nowa teraz matura. Język polski poziom podstawowy i rozszerzony”: Między dobrem a złem – człowiek w obliczu wyborów moralnych.

2. To tzw. tekst historycznoliteracki z zakresu teorii i historii literatury oraz języka . Ta część zawiera od 6 do 15 zadań, za które możecie otrzymać 15 punktów.

Pod tematem znajdziecie zawsze wskazówki na temat wszystkich elementów, które musicie spełnić, aby Wasza wypowiedź argumentacyjna uzyskała ten pierwszy punkt. Niby jeden punkt, a jego osiągnięcie warunkuje przejście do kolejnych kategorii. Spełnienie wszystkich elementów znajdujących się pod tematem to kolokwialne „okno na świat”. Idziecie dalej, ale żeby pokonać tę przeszkodę musicie np.

W pracy odwołać się do:

- wybranej lektury obowiązkowej – utworu epickiego albo dramatycznego

- innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki

- wybranych kontekstów.

Ot, i mamy cały temat! Zachęcam do tego, by włączyć stoper i wykonać symulację egzaminu. Zacznijcie od dobrania lektur zgodnie z wytycznymi, następnie zacznijcie pisać. Samodzielnie, bez internetu. Warto. Zobaczcie też, ile czasu Wam to zajęło? Wtedy zorientujecie się, ile czasu musicie zostawić na zadania oparte na części „Język polski w użyciu” i „Tekst historycznoliteracki”. Powodzenia!