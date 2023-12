Warta Sieradz zaprezentowała kalendarz na rok 2024 ZDJĘCIA

11 miesięcy zilustrowanych jest zdjęciami drużyn trenujących w klubie, w tym także istniejącej od niedawna sekcji żeńskiej. Grudzień zarezerwowany został dla członków zarząd oraz kierowników drużyn i działaczy. Autorem fotografii jest natomiast pasjonat sportu Mateusz Zgorzyk, którego pasją jest kolekcjonowanie autografów sportowców. Ma on jedną z większych kolekcji w kraju. Ponadto fotografuje wydarzenia sportowe, nie tylko piłkarskie.

- W roku 2023 kalendarz zdobiły zdjęcia meczowe, ale co dwa lata staramy się przedstawiać drużyny trenujące w naszym klubie - mówi Ryszard Mes, sternik Warty. - Zależy nam zwłaszcza na promocji młodzieży, żeby mogli pokazać swoim bliskim z kim trenują. W tym roku po raz pierwszy mamy drużynę dziewcząt. Postanowiliśmy też uhonorować wszystkich tych, którzy oddają swoje serce Warcie, a więc kierowników drużyn, działaczy. Dodam, że nie byłoby kalendarza, gdyby nie liczne grono sponsorów, którzy wspierają nas regularnie, ale i takich okazyjnych.

Wizytówką klubu jest jednak trzecioligowa drużyna, która zajmuje w tabeli 10 miejsce. - Początek sezonu był trudny, wydawało się, że mamy dobrą drużynę, ale jednak coś nie funkcjonowało tak jak powinno - kontynuuje Ryszard Mes. - W końcówce rundy złapali właściwy rytm, punktowali i jesteśmy w środku tabeli, a dokładniej na 10 miejscu. Dorobek punktowy sprawił, że mamy spokojną zimę na przygotowanie zespołu Drużynę prowadził na finiszu trener Krzysztof Orzeszek, wcześniej odpowiedzialny za rezerwy. Powierzenie mu pierwszej drużyny było przemyślanym krokiem zarządu. Wcześniej obserwowaliśmy jego pracę z drugim zespołem. Podobało nam się to jak pracuje z zespołem, jego podejście do piłkarzy i dlatego dostał szansę, którą wykorzystał. Przed wiosennymi meczami będzie w zespole trochę zmian kadrowych. Rozmawiamy w tej chwili z piłkarzami. Niestety, sytuacja finansowa naszego klubu, zmusza nas do zrobienia korekt w składzie. Odejdą raczej doświadczeni gracze, chcemy dać szansę naszym młodym wychowankom, niech się wykażą.

Obecny na promocji prezydent Sieradza Paweł Osiewała obiecał, że miasto będzie wspomagać Wartę na takich samych zasadach jak w 2023 roku. - Sieradz zasługuje na solidną trzecią ligę i trzeba zrobić wszystko, aby ją w naszym mieście utrzymać - mówił. - Pozostaje mieć nadzieję, że na mecze ligowe naszej drużyny przychodzić będzie więcej kibiców niż ostatnio. Frekwencję robią jednak wyniki.