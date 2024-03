„Zdrowy i bezpieczny senior” - debata społeczna w Sieradzu ZDJĘCIA

- Do współpracy zaproszono również Sieradzki Oddział Terenowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, Sieradzki Klub Amazonek, Stowarzyszenie Diabetyków oraz Poradnię "Dobry Dietetyk" - mówi asp. sztab.Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Debatę rozpoczął spektakl pt. ”Witajcie w naszej bajce”. W dalszej części pracownik sieradzkiego oddziału WORD wygłosił prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która została wzbogacona filmikami profilaktycznymi. Przedstawione zostały zagrożenia na jakie narażeni są uczestnicy ruchu drogowego. Uczestników spotkania wyposażono przy okazji w elementy odblaskowe. Kolejne zagadnienie dotyczące różnego rodzaju oszustw przedstawiły policjantki z sieradzkiej komendy, które uwrażliwiły uczestników spotkania na sytuacje, podczas których mogą stać się ofiarą przestępstwa. Omówiły jakie metody stosują oszuści aby wyłudzić pieniądze, w tym m.in. „na wnuczka”, „pracownika socjalnego”, „na policjanta”, „na pracownika instytucji”, „pracownika banku”, „na zdalny pulpit”. Funkcjonariuszki wyjaśniły co zrobić, aby się przed nimi uchronić i jak postępować w przypadku zagrożenia, przypominając o kontakcie na numeru alarmowy 112. Seniorom rozdano ulotki i materiały profilaktyczne. Policjantki zaprezentowały również założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której każdy może mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym otoczeniu i zgłaszać zauważone wykroczenia oraz aplikacji Moja Komenda, która umożliwia szybki kontakt z właściwym dzielnicowym. Uczestnicy spotkania mogli też doskonalić praktyczne umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W dalszej kolejności swoje wystąpienie mieli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy przestawili założenia realizowanego przez Urząd Miasta Sieradza Programu "Zdrowie". Składa się on z dwóch projektów Opaski Zdrowia i Koperty Życia. Z kolei na stoiskach Sieradzkiego Klubu Amazonek i Stowarzyszenia Diabetyków, można było zmierzyć poziom cukru czy też wysłuchać instruktażu na temat przeprowadzenia badań profilaktycznych.