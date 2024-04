Budowa bloku komunalnego przy Sikorskiego. Prace postępują, tak wyglądają wnętrza FOTO

Prace prowadzone są jednocześnie na zewnątrz (między innymi układanie ocieplenia budynku, budowa parkingu, wewnętrznych dróg dojazdowych czy chodników), jak i wewnątrz. W częściach wspólnych zamontowane są już między innymi windy, a w mieszkaniach trwa układanie paneli, montowanie wanien, grzejników, sedesów czy armatury. W niektórych mieszkaniach lada moment zacznie się już montaż drzwi wewnętrznych.

Mieszkania będą wykończone w "stanie pod klucz", a to oznacza, że w każdym z nich znajdować się będzie łazienka z WC wyposażona w umywalkę, wannę, miskę ustępową oraz podejście pod pralkę. W kuchni lub aneksie kuchennym na wyposażeniu znajdować się będzie zlewozmywak z baterią.

Powierzchnia mieszkań wynosić będzie od ok. 47 m kw. do ok. 70 m kw. Na poziomie parteru przewidziano 8 lokali mieszkalnych, w tym 2 mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych, komórki lokatorskie przynależne dla każdego z mieszkań, dostępne bezpośrednio z korytarza, pomieszczenia techniczne, węzeł cieplny, rozdzielnię elektryczną. Na kolejnych kondygnacjach (I-IV) znajdować się będzie po 10 lokali mieszkalnych wraz z komórkami lokatorskimi.

Przy budynku powstaną miejsca parkingowe, oświetlenie, drogi dojazdowe, wiaty śmietnikowe, plac zabaw, zieleń.

Źródło: UM Sieradz