Wiceminister Cezary Tomczyk i Michał Pabich na spotkaniu z mieszkańcami Sieradza FOTO

Wiceminister mówił także o środkach unijnych, dzięki którym Sieradz nabrał blasku, co dostrzegają nawet w Zduńskiej Woli.

- Byliśmy dziś na spotkaniu, wspólnie z panią wojewodą w Zduńskiej Woli - mówił. - Była tam grupa przedsiębiorców, którzy przyznali, że jeśli chcą iść na spacer, wypocząć, do wybierają Sieradz. Tak samo mówią w Łasku, czy z okolicznych miejscowości. Nie możemy się jednak zatrzymać na przeszłości, ale musimy mówić o przyszłości. Mamy dziś wyjątkowy klimat dla Sieradza i mówię to z całą odpowiedzialnością. Nie jest przypadkiem, że Dorota Ryl, wojewoda łódzki jest z Sieradza. On miała gigantyczne kompetencje, bo była przecież wicemarszałkiem województwa łódzkiego.