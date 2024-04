Parafianie z Charłupi Małej pielgrzymują do Fatimy - dziś są w Porto FOTO

Sympatyczny kapłan Sebastian Szkop, wikary z Kowala, posługujący wcześniej w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej, opowiada o pielgrzymce.

- W czwartek zatrzymaliśmy się w portugalskim mieście Porto - mówi Sebastian Szkop.- To drugie co do wielkości, po Lizbonie, miasto w Portugalii. To wspaniałe, pełne zabytków miasto, a my mamy zbyt mało czasu aby je zwiedzić. Pierwsze o nim informacje pochodzą z piątego wieku. Przed nami jednak nasz cel pielgrzymki, czyli Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, gdzie w 1917 roku miały miejsce objawienia Matki Bożej. Będziemy tam dziś wieczorem.