Ruszy budowa Domu Dziecka w Sieradzu. Umowa już podpisana ZDJĘCIA

W ramach inwestycji zaplanowano budowę budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej, w którym znajdować się będzie siedem dwuosobowych pokoi z przynależnymi łazienkami oraz jeden pokój z łazienką przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózku inwalidzkim. W centralnej części budynku zaprojektowano kuchnię z zapleczem oraz przestronny salon z jadalnią i bezpośrednim wyjściem na taras naziemny, znajdujący się w części ogrodowej. W ogólnodostępnej części obiektu planuje się toalety, z niezbędnym wyposażeniem do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, a także szatni odzieży wierzchniej, garderoby, pralni, pokoju odwiedzin, pokoju specjalisty i pokoju wychowawcy.

To budynek między innymi dla dzieci, które mieszkały poprzednio w Tomisławicach, gdzie prawie rok temu szaleniec, mający 19-lat zasztyletował o trzy lata młodszą Oliwię, która wskutek odniesionych ran zginęła na miejscu. Ranił ponadto pięć osób, które trafiły do szpitali w Łodzi, Poddębicach oraz Sieradza. Na szczęście przeżyły one atak szaleńca. Mężczyzna przebywa w areszcie, grozi mu natomiast kara dożywotniego pozbawienia wolności. Usłyszał zresztą zarzuty do których się przyznał.